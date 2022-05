O deputado Neném Almeida parabenizou nesta quarta-feira (11) o colega Jenilson Leite pela segunda colocação nas pesquisas de opinião para as eleições a governador do Acre.

Em outro tema, Neném retomou o debate sobre o abandono de Rio Branco. “O bairro da Judia, além de não ter asfalto é só lama em muitas ruas”, disse. “Tem aquela ponte que fizeram uma baboseira, um remendo. Olha só: fazer remendo em ponte”, disse.

O prefeito Tião Bocalom foi lá e inaugurou a reforma da ponte no Natal e quando chegou o fim do ano já tinha estragado tudo.

Segundo Neném, as pessoas tem de caminhar 15 quilômetros para chegar a uma escola, por exemplo, enquanto se poderia apenas atravessar a ponte.

“Eu pedi voto para o senhor, prefeito. Quando é na eleição não saem de dentro dos bairros da periferia mas depois de eleito só andam em bairro de rico”.