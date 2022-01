Ângela Rodrigues –

O presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), Raul Torrico, publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 28, a portaria nº 5/2022, que estabelece medidas excepcionais relacionadas ao regime de trabalho remoto, a fim de reduzir o risco de contágio entre servidores e usuários do instituto.

IMC emite portaria suspendendo atendimento presencial para reduzir o risco de contágio entre os servidores. Foto: Arquivo pessoal

De acordo com a publicação, fica suspenso o atendimento presencial ao público externo, a realização de eventos, reuniões presenciais com pessoal externo e determina-se a escala de revezamento nos setores, entre outras medidas.

O atendimento ao público será realizado estritamente de modo virtual, por meio eletrônico, por telefone (via WhatsApp) ou por correio eletrônico, nos seguintes canais:

– Chefe de gabinete: Maria Eliane Ferreira: (68) 99987-6671; [email protected];

– Secretária executiva da presidência: Whenya Layne Andrade Silva: (68) 99985-9600; [email protected];

– Secretária executiva da presidência: Fabia Cristina Ribeiro Souza: (68) 99235-1447; [email protected]

Para protocolo de documentos físicos, seja por terceiros não integrantes da administração pública, seja por órgãos e entidades não integrados ao sistema SEI, serão utilizados exclusivamente os endereços de correio eletrônico para protocolo: [email protected] e/ou [email protected]