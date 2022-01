Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), trabalhou na construção de uma ponte provisória no Ramal do Carlinhos. A estrada vicinal facilita o acesso ao Ramal da União e Aroeira, no Projeto de Assentamento Barro Alto, na AC-90 (Transacreana) em Rio Branco.

Os agentes da autarquia atuaram no melhoramento da estrada vicinal, com serviços que atuaram na abertura da via, raspagem, desvio de águas superficiais, retirada de atoleiros, limpeza de bueiros e estabilização do solo. A ação conta com a utilização de uma pá carregadeira e uma retroescavadeira.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, trata-se de uma determinação do governador Gladson Cameli, e os serviços devem beneficiar as famílias que necessitam de mais trafegabilidade no escoamento da produção. “O Deracre tem trabalhado para que mais produtores consigam escoar sua produção”, enfatiza.

A diretoria de Desenvolvimento Regional, responsável por melhorias em ramais e pontes, representada pelo diretor Tony Roque, comprometeu-se em realizar serviços à estrada vicinal, que estava deteriorada, e graças às máquinas do Deracre foi possível realizar a intervenção. “Trata-se de uma ponte provisória, para tirar a população do isolamento”, afirmou o diretor.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre, que segue avançando com obras em todo o estado.