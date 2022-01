Pai e filho levavam droga de Cruzeiro do Sul para Minas Gerais

Na manhã desta quarta-feira (19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 40 quilos de Cloridrato de Cocaína em Teófilo Otoni e prendeu 2 traficantes.

Os policiais realizavam ação de combate ao crime no km 274 da BR-116, quando deram ordem de parada ao veículo Toyota/Corolla de cor prata com placas do município de Cruzeiro do Sul, no Acre.

Durante a fiscalização no interior do veículo, os policiais visualizaram diversos extintores de incêndio no porta-malas do automóvel, sendo encontrado dentro dos equipamentos em torno de 40 quilos de Cloridrato de Cocaína quebrados em pedaços pequenos.

O condutor e o passageiro ( pai e filho respectivamente), foram presos no local e disseram que a droga seria entregue em Teófilo Otoni.