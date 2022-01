Como consultar o IPVA 2022

Já sabe como pagar o IPVA 2022? O calendário de pagamentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é disponibilizado no mês de janeiro. Cada estado e o Distrito Federal utilizam diferentes prazos e valores da alíquota, portanto, é necessário estar alinhado com as informações divulgadas pela Secretaria da Fazenda em sua respectiva região para consultar esses dados. Com pagamento obrigatório em todo o território nacional, existem diferentes maneiras para pagar o imposto pela internet e pelo celular. O método mais tradicional é por boleto bancário, enquanto alguns estados disponibilizam o uso do Internet Banking em bancos autorizados ou acesso aos débitos por apps de terceiros. Veja, abaixo, como consultar e pagar o IPVA de 2022 pelo celular.Cada estado e o Distrito Federal possuem seus respectivos calendários de pagamentos do IPVA, com prazos estipulados conforme o número final da placa dos veículos. A consulta do valor, acompanhado das alíquotas e possíveis descontos para pagamentos à vista, pode ser feita em duas plataformas diferentes: no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).Para consultar o valor do IPVA do seu veículo, é necessário ter duas informações em mãos: a identificação da placa e o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Apesar de cada estado apresentar a própria plataforma, o procedimento é similar: vá para a tela específica do imposto e digite os dados para receber os valores e guias de pagamento.

Como pagar o IPVA 2022 pela internet

Em alguns estados, o IPVA pode ser pago pelo Internet Banking do celular. Instituições financeiras como o Banco do Brasil , Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander oferecem áreas específicas nos respectivos apps para o cadastro do Renavam do veículo, liberando o acesso aos débitos do automóvel. Em cada app, o procedimento é similar. É necessário abrir a aba de pagamentos e encontrar a aba dedicada aos impostos de veículos, informar a placa ou o RENAVAM e concluir a transação com o saldo da conta. Os estados que disponibilizam essa função são: Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Em cada caso, é necessário verificar a lista de bancos autorizados para as operações. Bradesco , Caixa, Itaú, Mercantil do Brasil, Santander, Sicoob e Sicredi são redes que oferecem o recurso para múltiplos estados, enquanto o Banco do Brasil tem maior abrangência nacional.

Como pagar o IPVA 2022 pelo Banco do Brasil

Abra o aplicativo do Banco do Brasil e acesse o menu de opções. Em seguida, toque em “Pagamentos”; Na tela seguinte, vá até a opção “Impostos e Taxas”; Em seguida, toque em “Débitos de veículos”; Confira como pagar o IPVA pelo Internet Banking (Captura de tela: André Magalhães) Na próxima tela, é necessário escolher o estado no qual o veículo está registrado; O aplicativo exibirá os débitos disponíveis para pagamento. Selecione “Licenciamento/IPVA/DPVAT; Informe a data, o número do RENAVAM e toque em “Continuar” para conferir todos os débitos. Por fim, faça o pagamento do IPVA com o saldo da sua conta. Banco do Brasil oferece caminho para pagar o IPVA pelo app (Captura de tela: André Magalhães)

Como pagar o IPVA 2022 pelo Gringo

No Rio de Janeiro, o pagamento por Internet Banking é feito apenas pelo Bradesco. Bancos estaduais também possuem suporte em seus respectivos estados de atuação: Banestado, no Espírito Santo; Banrisul, no Rio Grande do Sul, e o BESC, em Santa Catarina, são exemplos.O Banco do Brasil ( Android iOS ) permite pagar o IPVA a partir do Internet Banking do app em 11 estados e Distrito Federal. São eles: BA, DF, ES, MA, MG, MS, PR, PI, PE, RN, RS, SC e SP. Veja, a seguir, como quitar o imposto pelo app:O aplicativo Gringo ( Android iOS ) é outra alternativa para pagar o IPVA 2022. A plataforma concentra informações sobre a sua CNH e sobre veículos cadastrados, facilitando o acesso à pontuação, multas e débitos.

Como gerar boleto do IPVA 2022

Aplicativos oferecem caminho para gerar boleto do IPVA (Captura de tela: André Magalhães)

Como pagar IPVA 2022: órgãos por estado

As consultas são feitas regularmente nas bases de dados de Detran e Sefaz dos estados de Paraná, Santa Catarina e São Paulo, permitindo a quitação de tributos para veículos registrados nesses estados. O Gringo aceita uso de cartão de crédito, boleto bancário ou PIX como métodos de pagamento.Se você não conseguir usar o Internet Banking, a alternativa é emitir um boleto e depois pagá-lo com seu celular. Alguns estados, inclusive, já disponibilizam o QR Code para pagamento pelo PIX. Para isso, é necessário acessar os sites do Detran ou da Sefaz em seu estado e informar número do Renavam e placa.Alguns estados possuem apps para celulares que facilitam a pesquisa. O Meu IPVA ( Android iOS ) é o aplicativo usado para a consulta do IPVA no Ceará. Moradores do Espírito Santo podem utilizar o ES na Palma da Mão ( Android iOS ) para fazer a consulta e acessar o boleto. Em São Paulo, uma opção é o app do Poupatempo ( Android iOS ). Por fim, o governo estadual do Rio Grande do Sul disponibiliza o app IPVA RS ( Android iOS ).Para mais informações de os prazos, alíquotas, descontos e parcelamentos, é possível acessar os sites do Detran e da Sefaz de cada um dos estados e Distrito Federal. Confira a lista abaixo: