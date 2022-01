Seis na linha e um no gol. É o Fut7, competição que abriu, oficialmente, o calendário esportivo do Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE). O torneio teve início no último sábado, 8, na quadra de grama sintética do Parque do Tucumã. Trata-se de um campeonato comunitário que conta com a participação de 20 equipes de diversos municípios e também da capital. No sábado, a abertura da competição contou com 8 jogos, o primeiro deles entre as equipes do OCS Carvalho e o Santinha Futebol Clube. Modalidade esportiva é praticada com seis na linha e um no gol. Foto: Mardilson Gomes O meio de campo do OCS Carvalho, Mark Delon Diniz, diz que espera muito do campeonato. Ele fez questão de parabenizar a organização e destacou que apesar de ser um elenco novo, o time tem tudo para ir longe no campeonato. “Fizemos uma preleção, falamos sobre o encaixe do entrosamento e esperamos evoluir cada vez mais ao longo da competição, para que os resultados possam vir”, afirmou o jogador. A arbitragem do jogo é feita por dois juízes, que atuam em diagonal. Foto: Mardilson Gomes. O Fut7 é uma modalidade diferente do futebol Society, por exemplo. A metragem do campo é diferenciada, bem como as regras. Dois árbitros que atuam em linha diagonal participam diretamente do jogo e não há bandeirinha. Um dos árbitros da partida entre o OCS Carvalho e Santinha FC, Jackson Rodrigues, explica algumas regras. “Com o cartão amarelo, o jogador fica dois minutos fora do jogo. A partir da sexta falta cometida por uma equipe se tem o tiro livre direto, em uma marca próxima ao meio campo. Isso tudo para que o futebol fique mais dinâmico. O campo também é menor, então, quanto menos contato físico, melhor para o jogador”, explica.

