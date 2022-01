Do CRM AC

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) realizou nesta quinta-feira (6) a primeira fiscalização do ano de 2022 na Unidade Básica de Saúde (UBS) Vitória, em Rio Branco. A ação foi feita pela presidente, Dra. Leuda Dávalos.

Durante a vistoria foi encontrada grande quantidade de lixo infectado que está acumulado dentro da unidade de saúde. Segundo informações repassadas ao Conselho, o material não é coletado desde dezembro do ano passado por conta de problemas no contrato com a empresa responsável.

Como a UBS não possui local adequado para o armazenamento de lixo hospitalar, o material está sendo deixado no expurgo – equipamento usado para despejo de sangue, secreções e líquidos provenientes de procedimentos.

A equipe de fiscalização também constatou a falta de vacinas de rotina, especialmente as de crianças, e de medicamentos. Um relatório vai ser elaborado pelo CRM-AC e encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco e ao Ministério Público do Estado do Acre para que sejam tomadas as devidas providências.