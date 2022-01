JRS Digital –

Seguradora alerta para necessidade de serviços que apoiem os clientes em momentos como esse

Desníveis em cruzamentos, consertos malfeitos no asfalto que fazem o veículo trepidar e, principalmente, os buracos que aparecem nas vias de transporte podem fazer qualquer motorista ter um prejuízo significativo. Dirigir com cuidado e manter uma boa distância do carro da frente pode ajudar a evitar problemas no veículo, mas contar com um seguro que inclua serviços dedicados a apoiar o motorista contra desgastes e buracos nas pistas, pode garantir tranquilidade.

O impacto sofrido pelo carro no momento em que o veículo passa por um buraco pode afetar diversas partes do automóvel, como pneus, suspensão e amortecedores, o que exige reparos que, muitas vezes, pesam bastante no bolso dos motoristas. Dependendo da gravidade, os problemas causados podem ir de pneus furados à necessidade de trocar o braço da suspensão, as buchas e a bandeja ou então as molas e amortecedores. Fazer o balanceamento e o alinhamento dos pneus, que, com certeza, serão desalinhados no impacto com o buraco, também devem estar na lista dos motoristas que passam por essa situação.

“Infelizmente, os buracos são uma realidade constante nas estradas brasileiras, por isso é preciso pensar em se prevenir dessa situação. Com a nossa nova cobertura adicional para proteção contra buracos, o cliente do seguro auto recebe um alto nível de qualidade no serviço prestado a custos que cabem no seu bolso, tudo isso com a garantia da rede de oficinas parceiras referenciadas da HDI na prestação desse serviço”, diz Marcelo Moura, Diretor de Automóvel e Massificados da HDI Seguros.

Com franquia de apenas R$ 120,00, o serviço pode ser acionado em situações em que o dano é iniciado no pneu ou na roda e, caso a suspensão seja danificada, ela também será reparada. O serviço pode ser acionado nos casos de danos gerados por impactos acidentais em objetos cortantes e/ou contundentes, tais como guias, blocos de sinalização de pista, buracos, desníveis acentuados de pontes, pedras, vidros etc.

É importante lembrar que, sempre que se passar por um buraco, é fundamental prestar atenção se ocorre qualquer alteração no comportamento do veículo. O volante tremer ou o carro apresentar barulhos vindos da suspensão ou amortecedor são sinais de alerta.

