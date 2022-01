UFSM: seleção de professor tem inscrição até 27 de janeiro

A Universidade Federal de Santa Maria abriu 2 editais de Concurso Público para Professor da Carreira de Magistério Superior. As inscrições vão do período de 29/12/2021 a 27/01/2022.

No edital 156/2021 são 03 vagas em Santa Maria para as seguintes áreas:

– Ciências da Saúde/Medicina/Clínica Médica;

– Mecânica dos sólidos/Dinâmica dos corpos rígidos, elásticos e plásticos (com ênfase em Acústica e Vibrações).

As informações detalhadas sobre a área do Concurso, número de vagas, regime de trabalho, remuneração e exigências complementares encontram-se disponíveis no edital.

Já o edital 157/2021é referente a 2 vagas em Santa Maria nas seguintes áreas:

– Zootecnia/Pastagem e Forragicultura/Manejo e Conservação de Pastagens

– Educação Física (com ênfase em Lazer)

As informações detalhadas sobre as áreas do Concurso, número de vagas, regime de trabalho, remuneração e exigências complementares encontram-se disponíveis no edital.