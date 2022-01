Nível médio da Marinha: inscrições até 9 de janeiro de 2022

O Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN) da Marinha do Brasil divulgou um novo edital de Processo Seletivo de nível médio nas áreas industrial, de saúde e nível fundamental da área administrativa, para a prestação do Serviço Militar Voluntário (SMV) como Praças Temporários da Marinha do Brasil.

De acordo com o documento serão preenchidas 100 vagas, nas seguintes áreas e especialidades:

Área de Saúde: Enfermagem (EF) (33); Nutrição e Dietética (ND) (1); Higiene Dental (HD) (5); Patologia Clínica (PC) (5); Prótese Dentária (PT) (4);

Área Industrial: Edificações (ED) (1); Eletrotécnica (TE) (1); Marcenaria (NA) (4); Metalurgia (ML) (5); Motores (MS) (2);

Área Administrativa: Arrumador (AR) (10); Barbeiro (BA) (1); Motorista de viaturas Administrativas (MM) (28).

Os profissionais deverão atuar nos municípios de Natal, Fortaleza, Recife, João Pessoa e Maceió. Vale ressaltar que no decorrer do Processo Seletivo as vagas poderão sofrer acréscimo e/ou as que não forem preenchidas nas diversas profissões poderão ser remanejadas, a critério da Administração Naval.

O EAT e o ETP destinam-se aos Oficiais RM2, aos cidadãos brasileiros com incorporação adiada, aos dispensados de incorporação ou do SMI e às mulheres, todos voluntários, com o ensinos fundamental e médio concluídos e com cursos correspondentes à educação profissional de nível técnico.

Para as vagas, são ainda condições necessárias ser voluntário; ser brasileiro nato, nos termos do art. 12, inciso I e seu § 3º, inciso VI, da CRFB/1988; ter mais de 18 anos e menos de 41 anos de idade, até a data de sua incorporação; dentre outros requisitos.

Os voluntários aprovados nos testes aplicados na 1ª fase do EAT serão promovidos a Marinheiro Especializado (MNE-RM2). Os voluntários aprovados nos testes aplicados na 1ª fase do ETP serão promovidos a Cabo (CB-RM2).

O EAT e o ETP têm duração total de doze meses, sendo divididos em duas fases, sendo a primeira, destinada à Instrução Militar Naval e ao Estágio de Qualificação de Prática Militar Naval (E-QPM) com duração de 60 dias, será realizada obrigatoriamente em Órgão de Formação de Reserva (OFR) ou Centro de Instrução, ocasião em que os incorporados receberão Instrução Militar Naval e serão avaliados mediante aplicação de testes estabelecidos em currículo disciplinar, referentes à formação Militar Naval do EAT ou do ETP; e a segunda destinada à aplicação de conhecimentos técnico-profissionais, será realizada na OM para a qual o incorporado será designado para servir.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições a partir das 8h do dia 18 de dezembro de 2021 até às 23h59 do dia 9 de janeiro de 2022, horário oficial de Brasília/DF, via internet, por meio do site da Marinha..

