O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou que a prefeitura vai realizar uma queima de fogos na virada do ano, sexta-feira, 31, no centro da capital acreana.

Os fogos de artifício vão ser montados na passarela Joaquim Macedo, localizada no Novo Mercado Velho. O evento não terá festa, apenas a queima de fogos, que vai contar com um diferencial esse ano: um show piromusical, em que os estouros dos fogos vão acompanhar o ritmo das músicas escolhidas pelo próprio prefeito.

“Vai ser uma queima de fogos comandada por música. Será uma queima de fogos onde a bomba vai explodir aos 200 metros de altura, mas comandada por música. Essa seleção de músicas foi eu que preparei. São mais de 30 músicas que eu escolhi, músicas de samba, músicas sertanejas, dos anos 70, e mais outras músicas que ficaram marcadas durante esse tempo todo. A gente vai colocar um pedacinho da música e ai vai explodir os fogos. Vai ser uma coisa bonita e bem diferente do que sempre foi feito. Nunca se fez nada igual aqui em Rio Branco”, disse Tião Bocalom.

O show piromusical poderá ser visto do Calçadão da Gameleira e do Novo Mercado Velho. Segundo o prefeito Tião Bocalom, a prefeitura vai fechar a Ponte Metálica, para que as pessoas possam assistir à queima de fogos em cima da ponte.

“Então nós queremos fazer esse convite para que você, na sexta-feira, dia 31, a partir das 23h/23h30, compareça lá, ou na Gameleira, ou na Ponte Metálica, que vamos fechar o trânsito para as pessoas poderem ficar lá, ou ficar próximo dos tecidos Cuiabá, não pode ficar muito próximo da passarela porque a queima de fogos vai ser lá. Precisa ficar ao menos 150 metros de distância para não correr risco, que é o que o corpo de bombeiros pede. Você pode até ficar dentro do seu próprio carro, enfim, na realidade é uma queima de fogos bonita, bem controlada, e você é o nosso convidado. Vamos alegrar um pouco mais os nossos corações, fechar o ano de 2021 e esperar 2022 com muita alegria”, ressaltou o prefeito.