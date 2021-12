O CENÁRIO para a disputa do governo do estado, no próximo ano, poderá sofrer mutação nacional na relação do poder, que pode reconfigurar as candidaturas no plano estadual. A mídia nacional divulgou ontem haver um movimento forte para que o ex-governador Geraldo Alckmin venha se filiar ao PSD, partido pelo qual se candidataria a vice na chapa do ex-presidente Lula. As conversas devem se aprofundar, dizem as matérias, com o todo poderoso do PSD, Gilberto Kassab. Atualmente, o PSD tem como pré-candidato á presidência o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), que não decolou. Caso se concretize a ida de Geraldo Alckmin para o PSD, isso colocaria o ex-senador Jorge Viana e o PT, já no primeiro turno, no mesmo palanque do senador Sérgio Petecão (PSD), na disputa do Governo e Senado, em 2022. Por enquanto, tudo está na fase de conversas em Brasília, mas como já dizia o saudoso filósofo do Abunã, Rapirã e cercanias, o ex-prefeito Luiz Pereira, “a política é dinâmica”. E, como é!

DE CABEÇA PARA BAIXO

ATÉ abril, o quadro partidário do estado pode virar de cabeça para baixo, portanto, é preciso ter cautela quando se faz análise política. Ninguém sabe o que pode vir das decisões dos caciques de Brasília. Por isso, prudência, senhores!

CANDIDATURA MANTIDA

OS MÉDICOS que atendem a deputada federal Jéssica Sales (MDB), diagnosticada com Câncer de mama, lhe deram um prazo de quatro meses para voltar às atividades normais. O ex-prefeito Vagner Sales, seu pai, disse que, diante disso a sua candidatura ao Senado está mantida. A medicina hoje está muito avançada.

COMEÇA EM ABRIL

COMO o quadro de acomodações partidárias só vai se solidificar em abril, após a janela de troca de partidos, só depois deste prazo é que a campanha começa para valer. Tempo que bate com a recuperação da deputada Jéssica.

TEMPO SUJEITO A TROVOADAS

AMIGO político de Brasiléia, disse ontem ao BLOG que, o município será palco das disputas mais agressivas de 2022. O grupo do ex-prefeito Dêda e da deputada Maria Antonia; estão em briga feroz com o grupo da prefeita Fernanda Hassem. O clima é sujeito a chuvas e trovoadas.

ONDE DEVERIA ESTAR

A NOTA de ontem do PT foi um ardil político, e teve a finalidade de trazer o governador Gladson Cameli para o debate público da pauta negativa da “Operação Ptolomeu” da PF. Foi uma isca para o Gladson, se engolir e ir para o debate com o PT, comete um erro político. O caso deve ser debatido na justiça, onde já se encontra.

LUTO NA VELHA GUARDA

FOI UM AMIGO dos bons tempos do jornalismo. Trabalhamos no mesmo espaço em que funcionava o jornal GAZETA e a FM93. Ele, um craque da retaguarda técnica da emissora. Um figuraço! Um bonachão! Que deu o receba em seu manto, meu caro Robson Vilela!

BANHO DE SAL GROSSO

O PREFEITO Tião Bocalon tem que tomar um banho de sol grosso. Quando o tempo vai acalmando para o seu lado, chega a tempestade, como a debandada de uma empresa de ônibus, que teve participação no rateio de R$ 2,4 milhões destinados como subsídio pela prefeitura. O transporte público que estava ruim, agora virou zorra.

NÃO SERÁ FÁCIL

NINGUÉM pense que será fácil o prefeito Tião Bocalon conseguir uma empresa de fora para explorar o transporte coletivo, com a passagem a 3,5 reais; num município onde o diesel é um dos mais caros do país.

APAGOU

O péssimo serviço prestado à população pelas empresas de ônibus, conseguiu apagar uma pauta positiva do prefeito Bocalon, que foi baixar o preço das passagens, o que nenhum outro prefeito fez. O benefício também foi mal explorado pela equipe do prefeito.

BEM QUE ALERTARAM

OS VEREADORES Emerson Jarude (MDB) e Michelle Melo (PDT) bem que alertaram que, o repasse financeiro da prefeitura para as empresas de transporte coletivo, teria que vir atrelado a garantias. Foram crucificados por isso.

NÃO É DE AGORA

É TAMBÉM de se registrar que, o péssimo atendimento das empresas de transporte coletivo à população, foi herdado pelo prefeito Tião Bocalon de outras gestões. Só que, o problema agora é dele e tem de resolver.

FAZENDO JUSTIÇA

NÃO só o deputado José Bestene (PP) é um dos grandes articuladores da candidatura da senadora Mailza Gomes (PP) a mais um mandato. Um grupo que tem os assessores Artur Liborínio, Nazareno, tem sido também de suma importância na condução da sua candidatura.

CENTRAL DE DROGAS

POR FAZER fronteira com o Peru, um dos maiores produtores de cocaína, Cruzeiro do Sul virou um entreposto do fornecimento de drogas. Nos últimos dias foram aprendidos quase 200 quilos de cocaína, despachados da região. A polícia tem sido eficiente.

DEBATER COM A PGE

“Eles têm que debater e com a PGE, que em reunião na Casa Civil informou para todos da base (do governo na ALEAC), que só há 17 vagas a serem preenchidas. Eu apenas me recusei a alimentar a fantasia que puseram na cabeça deles e lhes falei a verdade”. Do deputado Gerlen Diniz (PP), sobre o desafio de integrantes do Cadastro de Reserva da Polícia Civil, o chamando para debater o caso.

VAI PARA A DISPUTA

QUEM vai para a disputa de uma vaga de deputado estadual pelo PROS, é o ex-vereador de Senador Guiomard, Gilson da Funerária.

É O CAMPEÃO

O PREFEITO Jailson Amorim, do pequeno município de Rodrigues Alves, é o campeão no estado do repasse de sobras do FUNDEB aos professores. Pelo rateio, cada professor vai receber o abono de R$ 19.500. Vai fechar o ano em alta popular no município. Está sendo festejado.

PARA ONDE FOR MELHOR

OS DEPUTADOS que tiveram as portas fechadas pelos partidos menores vão se juntar a um partido grande; que tenha chapa com parlamentares, não existe outra saída.

FRASE MARCANTE

“Na política, até o boi voa”. Ditado do anedotário mineiro.