O Instituto Federal do Acre (Ifac), através do campus Tarauacá, realizou a certificação de duas turmas do curso de Libras neste mês. Os concluintes participaram do Curso Básico de Libras para Nível II e para iniciantes. Os cursos fazem parte de um projeto do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (Napne), do Campus Tarauacá e foram ministrados pela intérprete de Libras, Mesezabeel Rodrigues. Os certificados foram entregues após a finalização dos cursos com todo o protocolo de segurança. Ao todo, foram certificados 56 alunos, sendo 22 do Nível II e 34 da turma de Iniciantes. Os cursos, realizados no segundo semestre de 2021, foram oferecidos na modalidade semipresencial por conta da pandemia de Covid-19, com aulas remotas e alguns encontros presenciais. O resultado do projeto foi positivo, como é possível observar pelos depoimentos de alunas como a Francisca Rodilene da turma de iniciantes. “As aulas foram perfeitas, conteúdos super dinâmicos, aproveitei ao máximo. A professora usou todos os conteúdos que facilitaram o aprendizado. Muito obrigada pela oportunidade. Amei o curso e quero mais cursos com a professora Bell”, elogiou. A estudante Naram Marques, também da turma de iniciantes, disse que “Mesezabeel é uma excelente professora, dedicada e comprometida em levar a língua de sinais a tantas pessoas. Eu me identifiquei e vou continuar com esse estudo para me tornar uma professora de línguas de sinais assim como ela”, garantiu. Para a coordenadora e docente do projeto, Mesezabeel Rodrigues, o projeto foi exitoso. “Fico satisfeita pelo sucesso do projeto. Percebi que com essas turmas as aulas foram mais leves, até porque já estava adaptada nesta nova forma de lecionar. Lógico que quero que as próximas turmas sejam na modalidade presencial, mas enquanto tudo isso não passar vamos continuar compartilhando conhecimentos com essa nova forma de ensinar remotamente”.