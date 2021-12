A Reitoria comunica que o recesso administrativo para comemoração das festas de fim de ano (Natal e Ano-Novo) será de 20 a 24 de dezembro de 2021 e de 27 a 31 de dezembro de 2021, resguardando, por meio de escala de revezamento de servidores, o funcionamento de setores e unidades administrativas, conforme portaria n.º 12.735, de 26 de outubro de 2021, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal. Por oportuno, informa também que as unidades acadêmicas seguirão o recesso estabelecido no calendário acadêmico, aprovado em reunião do Conselho Universitário.