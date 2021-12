Governador Gladson Cameli empossa 57 novos servidores no Idaf

Wesley Morais/Agência de Notícias do Acre –

O serviço público acreano segue sendo valorizado e tratado com prioridade pelo governo do Estado. Nesta quinta-feira, 9, o governador Gladson Cameli mostrou compromisso e honrou com sua palavra ao empossar 57 novos servidores no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), neste que marca o primeiro concurso realizado em sua gestão.

Ao todo, 36 técnicos em defesa agropecuária e florestal, 8 engenheiros agrônomos e 13 médicos veterinários chegam para reforçar os quadros do Idaf. Além de Rio Branco, estes profissionais exercerão suas atividades em Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

O discurso de Gladson Cameli relembrou o esforço da atual administração referente à manutenção do equilíbrio fiscal do Estado, que garantiu capacidade financeira para a contratação de mais de dois mil servidores públicos em várias áreas. O governador falou também sobre o seu respeito pessoal em relação às pessoas que prestaram este certame.

“Como governador, eu não tenho o direito de frustrar esses jovens, que sonham com um futuro melhor. Este foi o nosso primeiro concurso e estamos finalizando com chave de ouro, que é a posse de todos eles. Isso mostra o compromisso que temos com os servidores públicos do Estado. Temos procurado atender todas as categorias, sempre obedecendo às nossas leis e jamais colocando a nossa folha de pagamento em risco”, disse.

A contratação dos novos servidores é mais uma demonstração da gestão Cameli para consolidar o agronegócio sustentável como alternativa ao desenvolvimento socioeconômico. Com terras férteis de excelente qualidade, relevo, chuva em abundância e clima propício para diversas culturas, o Acre tem grande potencial para se transformar em uma nova fronteira agrícola.

De acordo com o presidente do Idaf, Francisco Thun, o trabalho destes servidores será fundamental para assegurar, entre outras atribuições, a continuidade do reconhecimento internacional do Acre como Área Livre de Febre Aftosa sem Vacinação. O gestor aproveitou a oportunidade para destacar o empenho do governo em prol do fortalecimento do órgão.

“Apenas cinco estados no Brasil conseguiram esse status e a incorporação destes novos colegas vem para fortalecer a vigilância sanitária animal e vegetal, ajudando a preservar e valorizar ainda mais o patrimônio agropecuário do nosso estado. O governador Gladson Cameli é um grande parceiro e isso tem sido fundamental para que o Idaf avance cada vez mais”, afirmou.

A cerimônia realizada no auditório da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, na capital, contou ainda com a presença da secretária de Educação, Socorro Neri; do diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Planejamento e Gestão, Guilherme Duarte; e do superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Fernando Bortolozzo.

Novos servidores comemoram posse

Primeira colocada entre os candidatos ao cargo de médico veterinário, Mariana Benevides estava entusiasmada com a posse. Há sete anos ela trabalhava de maneira temporária no Idaf. Com a efetivação, a profissional, que entrou na carreira inspirada no pai, se diz ainda mais empenhada para desempenhar suas tarefas, principalmente no campo.

“Não tenho palavras para descrever este dia, que é o mais feliz da minha vida. O nosso compromisso e responsabilidade aumentam ainda mais a partir de agora, quando nos tornamos efetivos. Vamos continuar trabalhando com os nossos produtores rurais para evitar que doenças entrem em nosso estado e causem grandes prejuízos econômicos. Além disso, seguiremos levando saúde para a população, por meio da inspeção do leite, da carne e de outros produtos”, argumentou.

Técnico agrícola por formação, Diones Cley Gomes da Silva foi empossado na função de técnico em defesa agropecuária e florestal. O profissional atuará na unidade do Idaf em Acrelândia, um dos municípios que mais se destaca na produção agrícola.

“Esse é um momento de muita satisfação e o resultado de muito estudo e dedicação para que eu pudesse chegar até aqui. A expectativa é grande para podermos realizar o nosso trabalho da melhor maneira possível e esperamos fazer a nossa parte quanto à consolidação do agronegócio no nosso estado”, argumentou.