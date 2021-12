Centro de Reabilitação realizou mais de 10 mil atendimentos

O Dia do Fonoaudiólogo, celebrado anualmente no Brasil no dia 9 de dezembro, homenageia os profissionais que tratam da saúde da comunicação humana e alerta para a importância dos cuidados com a voz.

No Acre, somente o serviço de fonoaudiologia do Centro Especializado em Reabilitação Auditiva, Visual e Intelectual (CER III), já realizou 10.287 atendimentos. O público alvo são adultos e idosos, porém crianças e adolescentes com deficiências crônicas são atendidos com mais frequência por toda a equipe.

Na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), as consultas com especialistas do aparelho sensorial, e os atendimentos de diagnóstico, avaliação e tratamento em fonoaudiologia foram realocados para o CER III, assim, passando a contribuir nos serviços do centro.

De acordo com o presidente da unidade hospitalar, João Paulo Silva, a Fundhacre continua atendendo e reabilitando os pacientes que precisam do serviço, “todos os fonoaudiólogos contribuem para a melhora na qualidade de vida da população. A saúde pública que contempla a todos tem sido nossa prioridade”, afirmou o presidente.

De acordo com a gerente geral do CER III, Ana Vasconcelos, o Centro atende crianças acometidas por alterações neurológicas e suas sequelas abrangendo todo estado do Acre.

“O CER conta com serviços de auditiva, além de profissionais que atuam na fonoaudiologia com diagnóstico de perdas auditivas, a protetização e a reabilitação, viabilizando as funções vitais de respiração, deglutição, que se trata de uma abordagem específica em crianças com diagnóstico e alterações neurológicas”, disse.

Centro Especializado em Reabilitação Auditiva, Visual e Intelectual já realizou mais de 10 mil atendimentos. Foto: Danna Anute/Fundhacre

Medidas preventivas para o cuidado com a voz e hábitos saudáveis são fundamentais para a manutenção da saúde vocal. Dessa forma, é importante chamar a atenção à importância desses profissionais para a população.

A fonoaudióloga Soron Steneir explica que o profissional da fonoaudiologia é o responsável por avaliar, diagnosticar e tratar distúrbios vocais e neurológicos.

“Cuidamos de problemas com a fala, a linguagem oral e escrita, leitura, audição e demais aspectos que afetam a maneira de se comunicar. E atuamos também em hospitais, acompanhando o paciente internado com reabilitação da deglutição, além de trabalharmos em clínicas, consultórios, escolas, asilos, creches, rádio, TV, instituições e emp

Além da sua contribuição para o aprendizado infantil, tendo uma atuação importante para o bom desenvolvimento escolar, o fonoaudiólogo também é fundamental para profissionais que utilizam muito a sua voz, como cantores, professores, palestrantes, radialistas, repórteres, jornalistas, entre outros.

A profissão foi regulamentada no Brasil em 9 de dezembro de 1981, através da Lei nº 6.965. Desde então, os profissionais têm ampliado o campo de trabalho e atuação. Daí a razão pela qual esta data foi escolha para homenagear esses heróis da voz.