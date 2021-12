Durante o Campeonato Acreano de Jiu-Jitsu 2021, realizado neste domingo, 5, na quadra poliesportiva do Colégio Meta, o projeto “Em Forma com o Batalhão”, desenvolvido pelo 3° Batalhão da Polícia Militar do Acre (3° BPM) participou com seis atletas. Apesar de terem retornado aos treinos há apenas três meses, todos eles alcançaram bons resultados.

Entre os aproximadamente 200 atletas que participaram da competição, seis representantes do projeto do 3° Batalhão conseguiram subir ao pódio e serem agraciados com medalhas: três de ouro e três de bronze.

“Isso demonstra que nosso trabalho está tendo bons resultados, os alunos estão se empenhando e estamos conseguindo, além de formar atletas, estamos formando cidadãos”, comemora o sargento Randson Fontoura, um dos vencedores da competição e coordenador do projeto.

O resultado é muito importante para a continuidade do projeto, que visa ensinar a “arte suave” (como é conhecido o jiu-jitsu) a crianças e adolescentes que moram em áreas de vulnerabilidade, principalmente na parte alta da cidade e adjacências.

Atletas que conquistaram medalhas

Sargento Randson Fontoura/Categoria meio pesado – Faixa Preta

Os alunos do projeto: Lúcio Nascimento/Categoria Pena – Faixa Azul; Guthery Leite/Categoria juvenil pesadíssimo – Faixa branca; José Gomes Henrique/Categoria Médio – Faixa Branca, Natan Paiva/ Categoria Pluma – Faixa Branca; Ryan Amorim/Faixa Branca.