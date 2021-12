Segundo a Scot Consultoria, especializada no mercado pecuário, o mercado bovino está calmo em boa parte das praças neste começo de dezembro.

Boi, vaca e novilha gordos ficaram cotados em R$320,00 a arroba; R$299,00/@ e R$309,00/@, respectivamente, preços brutos e a prazo, de acordo com a Scot.

No Acre, com oferta enxuta e escalas mais curtas, a cotação subiu R$5 a arroba para as três categorias na comparação diária. O boi está sendo negociado em R$285,00/@, e a vaca e a novilha gorda em R$280,00/@, preços brutos e a prazo.

“A dificuldade para concretizar negócios e escoar a produção no mercado doméstico deu fim à sequência de altas nas cotações que vinha há quatro semanas”, diz a consultoria.