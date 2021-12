A EX-DEPUTADA e primeira suplente de senadora, Maria das Vitórias (PSD), deverá assumir por 120 dias na vaga do senador Sérgio Petecão (PSD), nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2022, quando este deverá se afastar do mandato para se dedicar integralmente à disputa do governo.

O acordo foi anunciado na última visita do senador a Cruzeiro do Sul. Vitórias é de uma família de políticos; é viúva do ex-prefeito e ex-deputado federal João Tota, foi deputada estadual pelo PDS; e é cunhada do ex-prefeito de Mâncio Lima, Luiz Helosman. Será a segunda mulher na bancada do estado, que tem atualmente a senadora Mailza Gomes (PP).

DECISÃO DO GESTOR

NÃO entro na discussão do mérito do projeto do “Papai Noel Gay”; passo longe da homofobia, mas cabe a um gestor público, no caso o prefeito Bocalon, decidir o que deve ou não deve ser executado na sua administração. Um direito seu, pois, não executar o projeto em debate.

NÃO TIREM DE TEMPO

O Gladson é favorito para chegar num eventual segundo turno da eleição para governador. Mas, não descartem o senador Sérgio Petecão (PSD) ser o seu adversário natural. O Petecão cresce muito em campanhas, já mostrou isso.

NÃO METE PREGO SEM ESTOPA

SÓ VEJO um cenário em que o ex-senador Jorge Viana (PT) poderia ser candidato ao governo, em 2022: caso as pesquisas lhe mostrassem na frente; ou colado em quem tiver na liderança da disputa. Fora isso, vai para o Senado.

NOTÍCIA DESAGRADÁVEL

A FORMAÇÃO de uma federação com o PT-PSB-PCdoB não deve ter sido uma notícia agradável para o deputado federal Léo de Brito (PT); foi a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), que impediu a sua vitória em 2018. E terá de enfrentar de novo na mesma chapa, em 2022.

MAZINHO PRAGMÁTICO

O PREFEITO Mazinho Serafim, não definiu ainda sua filiação. Quer ver primeiro os nomes da chapa do PSD, antes de filiar-se. Na política tem que ser pragmático.

FOCOS CERTOS

CASO veja que no MDB há mais campo para a sua reeleição, Mazinho poderá continuar no partido; mas apoiando o senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo, e a Márcia Bittar (sem partido) para o Senado. É a hipótese.

NINGUÉM MOSTRA O JOGO

NENHUM dos protagonistas da disputa vai mostrar este ano as suas cartas do jogo para o governo. Gladson Cameli, Sérgio Petecão, Jenilson Leite, Jorge Viana, vão empurrar para o primeiro trimestre do próximo ano decisões sobre a composição de suas chapas.

CARAS PRÓPRIAS

O PSOL fechou questão que terá candidatos ao governo e para senador, em 2022; descartando abrir mão desta postura para apoiar os candidatos do PT. Vai com o advogado Sanderson Moura para o Senado, e o professor Nilson Euclides a governador. Irá com caras próprias.

NADA PRÁTICO

POSSO até me enganar, mas essa “CPI dos Transportes Coletivos”, de autoria da vereadora Michelle Melo (PDT), pode até levantar pontos polêmicos, mas não deve mudar o péssimo serviço prestado para quem usa ônibus.

PESQUISAS EM CAMPO

ATÉ o fim do mês teremos mais duas pesquisas encomendadas por partidos que disputam o governo. Querem comparar os números com os dos institutos locais. Quanto mais institutos diferentes, melhor.

NOME QUE SOMA

A CHAPA do PT tem até o momento conhecidos os nomes do deputado Daniel Zen, do ex-prefeito Marcus Alexandre, do militante Cesário Braga e, com a federação, ganhará na composição o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), o que a torna mais forte.

SEDIMENTAR SEGUNDO TURNO

CASO se confirme o lançamento em abril de 2022 da deputada federal Mara Rocha (se filiará ao PL), como candidata ao governo, aumentará ainda mais a chance da eleição para governador ir para um segundo turno.

MUITA GENTE ENGANADA

NEM quando o Bolsonaro se elegeu presidente, em 2018, no auge da popularidade, conseguiu que os candidatos majoritários do bolsonarismo no estado fossem eleitos. Se no pico não teve influência, vai ter agora em baixa popular, na eleição do próximo ano?

A DISPUTA É AQUI

OS demais municípios têm os seus pesos, são complementares, mas a decisão de quem será o futuro governador e o próximo senador, acontecerá em Rio Branco. É aqui que a porca torcerá o rabo.

POLÍTICA DE ESTADO

VÁLIDA a iniciativa dos deputados Jenilson Leite (PSB), Cadmiel Bonfim (PSDB) e Luiz Gonzaga (PSDB), de ir ao Pará conhecer a cadeia produtiva do açaí. Mas, isso só se implantará no estado com uma política de governo.

SOPA NO MEL

ELE NÃO SE PRONUNCIA a respeito, mas não seria ruim para o deputado Jenilson Leite (PSB), ver o Jorge Viana (PT) disputando o governo, porque pularia para o Senado.

BITTAR EUFÓRICO

O SENADOR Márcio Bittar (PSL) está eufórico com o terceiro lugar da sua candidata Márcia Bittar (sem partido), levando em conta que ela começou do zero na disputa do Senado.

FRASE MARCANTE

“O fato de teres razão não te dá o direito de seres estúpido”. Dalai Lama.