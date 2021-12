A Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) realizou neste sábado 4, a ação Fundhacre na Comunidade na Unidade Mista de Saúde Ana Nery, localizada no Distrito Vila Campinas, em Plácido de Castro.

Fundhacre realiza atendimentos de pediatria em Vila Campinas. Foto: Danna Anute.

Os atendimentos estiveram voltados para a área de pediatria, que atendeu 40 crianças da localidade. Segundo o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva, trata-se de uma ação do governo do Estado em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde.

“O objetivo é inovar a cada dia levando a Fundhacre para próximo da população, demostrando a importância da saúde na comunidade, somos uma Fundação de saúde e temos a habilitação para levar atendimentos a população, não somente no prédio da estrutura física mas a toda a sociedade acreana”, ressalta.

O presidente afirma ainda que a Fundhacre já está se planejando para atender na região de Vila Campinas no mês de janeiro aproximadamente 50 mulheres no serviço de ginecologia.

“Todo atendimento que for feito fora do prédio fora da estrutura Fundhacre, e o que demandar de encaminhamentos e exames será destinado para realizarmos dentro do complexo Fundhacre, o paciente não irá ficar solto na rede, estaremos assumindo de fato o cuidado”, disse o presidente.

Gerente-geral da Unidade Mista de Saúde Ana Nery Reyson Barros. Foto: Danna Anute.

O gerente-geral da Unidade Mista de Saúde Ana Nery Reyson Barros ressalta que o Distrito de Vila Campinas conta com aproximadamente 8 mil habitante. Para ele, a ação tem muito a beneficiar a população, além de ser algo inovador em levar a Fundação até a comunidade.

“É com muita satisfação que hoje recebemos o programa Fundhacre na Comunidade, que vem trazendo a especialidade de pediatria para as crianças aqui em Vila Campinas, temos uma comunidade bem carente que necessita dessa saúde pública, desde já agradeço ao nosso governador Gladson Cameli que tem estendido a mão para a população carente e tem melhorado muito os serviços de assistência à saúde”, frisou o gerente-geral.

Esteve no atendimento em Vila Campinas a médica pediatra Isla Messias e o residente em pediatria Osório de Moura Aguiar Neto.

Depoimentos

“É muito raro um atendimento desse aqui, sou mãe de três filhos, sendo que um deles está com asma e os outros dois com dor no estômago, como mãe ficamos felizes por eles passarem pelo atendimento médico”, disse Taila Emanuele Rocha, morada de Vila Campinas, mãe do Apollo Levi, Yure Davi e Amanda Valentina.

Celvani Dantas de Farias, veio do ramal Bonal localizado no município de Senador Guiomard para participar do atendimento em Vila Campinas.

“Hoje trouxe meu filho Calebe Dantas Mendes, para passar por uma consulta de rotina, na zona rural é muito difícil vir um pediatra”, disse a mãe.

A dona de casa Analia Oliveira da Silva trouxe sua filha Silmara Vitoria Souza da Silva de 10 anos, para consultar devido a uma dor de cabeça e nos olhos.

Analia Oliveira da Silva trouxe sua filha Silmara Vitoria Souza da Silva de 10 anos. Foto: Danna Anute.

“O mutirão de pediatria é importante, pois muitas mães não podem estar se deslocando por causa de dificuldades de locomoção, e a Fundhacre fica distante da nossa residência”, afirma.