Decretada a “Lei do Murici” para o Senado: é cada um por si

A DECISÃO ao estilo Pilatos do governador Gladson Cameli, de desistir de tentar a unidade em torno de apenas um nome do seu grupo para disputar o Senado, e declarar que vai apoiar a todos, já era defendida por alguns dos seus assessores.

Registrei neste espaço. Sempre coloquei aqui no BLOG que, estava fora de foco escolher um nome único para ser o candidato ao Senado da sua chapa, porque as candidaturas estão postas e sem apresentar sinais de recuo de nenhum dos cinco aliados, postulantes ao mandato senatorial. E, também, não existe argumento para o governador conseguir a unidade.

A tese das pesquisas já realizadas, como critério para a seleção de um único nome ao Senado, é uma falácia, não se sustenta, porque estamos a onze meses da eleição. As pesquisas que podem dar um norte mais claro do quadro eleitoral serão as realizadas em junho e julho de 2022. E, assim mesmo, vão mostrar somente uma tendência do momento; porque eleição majoritária sempre foi decidida e sempre vai se decidir no curso da campanha.

Liderar as pesquisas bem distante da eleição não quer dizer nada. Que o Gladson não conseguiria uma candidatura única do seu grupo para senador, até a dona Maroca da Sobral já sabia que seria uma reprise do filme da última eleição municipal na capital, quando aconteceu um espatifado entre os aliados da campanha de 2018. E, ainda, quando o Gladson colocasse a mão no ombro de um candidato a senador, iria desagradar os outros quatro. Seria natural. E, assim fica decretada a Lei do Murici na eleição de 2022, cada candidato a senador que cuide de si.

Quem tiver café no bule, que se eleja. A fórmula do lavar as mãos de Pôncio Pilatos na passagem bíblica, foi adaptada para a política estadual. Com a palavra, sua majestade o eleitor.

DETALHE JURÍDICO

MAS, há um detalhe jurídico para ser lembrado, nesta questão do Senado. Como o governador Gladson sairá à reeleição pelo PP, juridicamente não há como ele fugir de ter de forma oficial na sua chapa, a senadora Mailza Gomes (PP), caso ela mantiver a sua candidatura.

FORÇA DA JUVENTUDE

É bom quando jovens entram na política. A designer Karenna Lima é um dos novos nomes na chapa de candidatos a deputado estadual do PSDB. Tem DNA na família. É neta do ex-deputado federal Osmir Lima.

ENTROU LIMPO E SAIU LIMPO

O JORNALISTA Rutemberg Crispim deixou o comando da SECOM por decisão própria, ao entender que já tinha dado a parcela de colaboração ao governo no setor. Só construiu amizades, entrou limpo e saiu limpo do cargo.

DEVE SER EFETIVADA

A COMPETENTE jornalista Nayara Lessa, que se encontra interinamente no comando da SECOM; e que foi o braço direito das gestões da Silvânia Pinheiro e do Rutemberg Crispim, deve ser efetivada no cargo. Nayara conhece a pasta, tem boas relações com a imprensa, e é um bom nome.

VETO CONFIRMADO

O prefeito Tião Bocalom confirmou ontem na entrevista ao Ac24horas o que este BLOG deu em primeira mão, de que ele vetaria o projeto do “Papai Noel Gay”. Ninguém o fará recuar. Podem lhe criticar o quanto entenderem.

DISCUSSÃO INÚTIL

O portal do Canal da Maternidade não deveria ser pintado de azul, mas mantidas as cores originais, porque geraria um debate inócuo de uso político. É um fato. Mas, o ex-senador Jorge Viana (PT) suscitou um debate estéril sobre o assunto; porque o vermelho sempre predominou no seu governo; até em banheiro público tinha aquela árvore que era o símbolo da sua gestão.

A CONFERIR

O PRESIDENTE Bolsonaro instituiu o Vale Gás, no valor de 52 reais. E, deverá pagar a partir de 2022, 400 reais de um auxílio que substituirá o Bolsa Família. A conferir nas pesquisas de abril em diante, se as decisões lhe renderão dividendos para se recuperar nas pesquisas de opinião.

A INFLAÇÃO COME

NO ACRE, por exemplo, o Vale Gás de 52 reis não dá para comprar uma botija com gás. E, com 400 reais não dá nem para comprar o básico, para sustentar uma família por um mês. É aguardar para avaliar os resultados.

INVASÃO DE MARCIANO

NINGUÉM conte que o candidato Jenilson Leite (PSB) terá 2% dos votos, na campanha para o governo; e, tampouco que, o senador Sérgio Petecão (PSD) ficará no patamar de 12%. Crer nisso, é acreditar que teremos uma invasão de marcianos no Acre. Na campanha é que o jogo é jogado.

CONTA A PIADA DO PORTUGUÊS

O ex-senador Jorge Viana (PT) diz que ainda não sabe se será candidato na eleição de 2022. Agora, aproveita a ocasião e conta aquela piada do português, JV.

BOLA DENTRO

O LULA vai dar uma bola para consolidar o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como o vice na sua chapa da disputa presidencial. Suaviza a chapa. Isso ocorrendo, Alckmin sairá pelo PSB, e não pelo PSDB, com quem rompeu, por causa do governador João Dória.

ALGUÉM VAI DANÇAR

A QUASE certa federação envolvendo o PT-PSB-PCdoB, caiu como um salva-vidas para quem estava nadando no repiquete, como a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) e Edvaldo Magalhães (PCdoB). Com isso, o PCdoB não precisará ter chapa própria; vai de carona na chapa do PT e PSB. Alguém do PT vai dançar nesta história.

BEM NA FITA

A DEPUTADA FEDERAL Vanda Milani está bem na fita na avaliação do seu mandato, ela foi escolhida como a melhor parlamentar do Acre em 2021, segundo o ranking dos políticos. Em 2022 vai disputar o Senado.

FRASE MARCANTE

“Acariciar para depois castigar é o mesmo que enfeitar os condenados antes de levá-los á forca”. Anselmo Fracasso.