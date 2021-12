Assis Brasil tem investimento de R$ 2 milhões em infraestrutura

O governo do Estado por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) continua com as ações de melhoria na infraestrutura de todos os municípios, desta vez a ação é direcionada aos setores de Segurança Pública, Trânsito e de Saúde em Assis Brasil, onde serão realizadas reformas no quartel da Polícia Militar e da Delegacia de Polícia Civil, Unidade Mista de Saúde e pavimentação de ruas.

“Viemos para dar início as obras de reforma e adequação dos prédios públicos no município. Realizamos visitas técnicas nas obras em andamento e anunciamos as novas melhorias para o município com investimento previsto de mais de R$ 2 milhões”, destacou o gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar.

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu a equipe da Seinfra e em reunião com os vereadores do município, receberam a confirmação de realização das obras que já era uma solicitação da câmara dos vereadores, mas que somente agora foi atendida pelo atual governo.

“Tivemos o anúncio das obras de reforma e adequação dos prédios públicos estaduais como a Unidade Mista de Saúde que terá um investimento de mais de R$ 1 milhão, a delegacia e o quartel, e a sede do Detran no município, além das pavimentações de ruas que foi garantido a melhoria, agradecemos ao governador por olhar para o nosso município”, comemorou o prefeito.

“Já faz algum tempo que o quartel da PM de Assis Brasil não passava por reformas, recebemos a visita do secretário de Infraestrutura, juntamente com o prefeito do município e eles se comprometeram em realizar a obra de reforma. Queremos agradecer ao governador por mais esse apoio direcionado a Segurança Pública”, ressaltou Daniel Ferreira, segundo tenente da PM em Assis Brasil.

“É muito bem vinda essa reforma na delegacia de Assis Brasil, é uma demanda antiga que vai proporcionar mais conforto a população, visto que a melhoria ocorrerá principalmente no setor de atendimento ao cidadão, o município teve um aumento na demanda dos atendimentos devido a crise migratória”, destacou o delegado Erick Maciel.