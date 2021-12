Capacitar os profissionais bombeiros, socorristas, policiais civis e militares e defesa civil, para trabalharem de forma integrada no atendimento à múltiplas vítimas, no âmbito do serviço de urgência e emergência, é o objetivo do curso promovido pela Força Nacional do SUS, ligada ao Ministério da Saúde.

Entre os instrutores aptos a prestar orientações e instruir os novos alunos, está o médico acreano Pedro Pascoal, coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que na última semana esteve em Manaus, capacitando cerca de 300 profissionais.

“A primeira fase já ocorreu no Espírito Santo, e nesta última semana em Manaus, visando capacitar todas as organizações pelo trabalho integrado. Essa capacitação vai ocorrer durante todo o ano de 2022”, explicou Pedro Pascoal.

O time orientador é formado por instrutores do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Manaus, São Paulo e Acre, para o atendimento a incidentes com múltiplas vítimas (IMV). O Acre está no cronograma para as próximas capacitações.

O objetivo da capacitação é treinar os profissionais para que tenham a ação e desenvolvam uma articulação estratégica para alocar recursos e hierarquizar o atendimento de vítimas de acordo com um sistema de prioridades, de forma a possibilitar o atendimento e o transporte rápido do maior número possível de vítimas.