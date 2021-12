Prova do ISE será dia 5 de dezembro; governo alerta candidatos

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) e do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE), divulga o edital nº 009 Seplag/ISE, publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 30, com a convocação dos candidatos para a realização da prova objetiva e entrega de títulos para o concurso do ISE, referentes ao edital nº 001 Seplag/ISE, de 4 de outubro de 2021.

Os horários e locais de aplicação da prova objetiva estão disponíveis para consulta no site www.ibade.org.br. Os candidatos deverão acessar e imprimir o Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP), constando data, horário e local de realização do concurso. A prova objetiva terá duração de quatro horas e será aplicada no dia 5 de dezembro de 2021 nos turnos da manhã e tarde, conforme informado no edital.

A entrega de títulos deverá ser realizada por todos os candidatos convocados para a realização da prova objetiva no mesmo dia, horário e local de realização da prova, conforme orientação da coordenação do Ibade. Vale ressaltar que somente serão corrigidos os títulos dos candidatos aprovados na prova objetiva.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao concurso público por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, pelo e-mail [email protected]

Edital n°009 Seplag/ISE Convocação para a Prova Objetiva e entrega de Títulos