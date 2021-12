Sesc leva alunos à experiências por meio do brincar e criar

O projeto Criar Sesc é resultado da necessidade de valorizar as infâncias e suas múltiplas experiências no território brasileiro, por isso, o Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre, compromissado com a educação, reconhece a necessidade de um bom aprendizado e de projetos inovadores.

Atendendo crianças dos 06 aos 12 anos de idade, o Criar Sesc tem alcançado vários municípios do estado como Rio Branco, Brasileia, Xapuri, Plácido de Castro, Feijó e Senador Guiomard.

Crianças de diferentes unidades de todo o país, têm a oportunidade de vivenciar experiências de educação integral, que consideram as diferentes linguagens do brincar como forma de construir conhecimento.

O projeto oferece atividades em turno inverso ao escolar, envolvendo propostas de oficinas, projetos pedagógicos e ações integradas com outros programas da instituição. Por meio da investigação e pesquisa, os estudantes, com muita colaboração, desenvolvem a autonomia e a capacidade de aprender de uma maneira mais leve e contente.

Para a coordenadora do projeto Sesc Ler, Patrícia Carvalho Redigulo, o projeto é algo encantador. “Além das crianças estudarem no seu turno, os pais sentem a segurança de deixá-las no contraturno para aprender ainda mais e de uma forma diferente. Aprender brincando, criando, desenhando e inovando é realmente algo diferente e mágico”, afirma a coordenadora.