Neste final de semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), e o Consórcio Laranjeira, trabalharam na execução de aterro compactado nos desvios danificados da Rodovia AC-380, no município de Xapuri.

Os trabalhadores do Consórcio Laranjeira atuaram no melhoramento de quatro desvios danificados pelas chuvas, com serviços de implantação de bueiros ARMCO, carga e transporte de material, compactação de aterro, retirada de atoleiros, regularização de subleito e recuperação de saídas de águas pluviais, no intuito de restabelecer o tráfego dos produtores rurais do polo agroflorestal Xapuri I, onde residem 43 famílias.

“Estamos verificando todos os desvios danificados, mas no igarapé Cajazeira, Km 4, a empresa contratada realizou a limpeza do canal, a escavação de material para aterro e fez a implantação de um bueiro ARMCO que garantiu o acesso à comunidade e restauração do desvio”, enfatizou o engenheiro responsável, Willyams Moraes.

Segundo o engenheiro, nesta ação foi utilizada uma escavadeira hidráulica, uma pá carregadeira e um rolo compactador pé-de-carneiro. Máquinas também restauraram mais três desvios que antes não haviam bueiros para passagem da água, como no Igarapé Sumaúma.

“A equipe técnica trabalhou durante toda noite, mesmo com as chuvas fortes em Xapuri, as máquinas não pararam e também não paramos, queremos terminar esses serviços e garantir a trafegabilidade da comunidade”, afirmou.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, os serviços garantiram o acesso e mobilidade das famílias que vivem na localidade e melhorou o escoamento das águas da chuva.

“São famílias que necessitam ter acesso aos serviços essenciais, escoar sua produção, alunos que precisam ir à escola e estamos mobilizamos toda equipe do Deracre e do Consorcio Laranjeira para que o trabalho fosse intensificado para garantir que essas famílias possam ter seu acesso restabelecido”, afirmou o presidente da autarquia.

A AC-380 garante acesso e escoamento da produção local, além de ligar a cidade à BR-317. Em 2021, o governador Gladson Cameli destinou um pacote de R$ 140 milhões de reais em investimentos para a regional do Alto Acre, dos quais R$ 25 milhões são para a obra da Variante destinados pelo gabinete do senador Márcio Bittar para asfaltamento dos 17,5 quilômetros da via.

As intervenções nas estradas são realizadas pelo Deracre e visam garantir a trafegabilidade dos acreanos, bem como do escoamento da produção agrícola para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com as obras em todo o estado.