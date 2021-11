lançada playlist exclusiva com artistas acreanos; acompanhe aqui

O governo do Estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), lança perfil no spotify com a playlist “Acreano do pé rachado”. A seleção é o primeiro compilado musical da plataforma que contém apenas artistas acreanos. Na segunda fase da lei Aldir Blanc, a FEM destinou o valor total de R$ 1.000.000,00, por intermédio do edital de Incentivo e Apoio à Música, que contemplará 220 propostas do segmento .

O objetivo da FEM em ter um perfil na plataforma é de aproximar as pessoas da cultura local, por meio da música regional que conta vivências do povo acreano e a história do estado como um todo.

A iniciativa conta com vários gêneros e estilos musicais, evidenciando assim, a diversidade que é muito presente na área. Dentre os artistas e bandas, estão: Os Descordantes, Los Porangas, Maya Dourado, Rodolfo Minari, Moças do Samba, Jair Leandre e muito mais.

Ainda não segue a FEM no spotify? Acompanhe as novidades e os novos artistas. https://open.spotify.com/playlist/7GBQ3oJ31qa7N6YnG4kRQY