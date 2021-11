O governador de São Paulo, João Doria, obteve cerca de 60% dos votos dos militantes tucanos do Acre nas prévias que o PSDB concluiu neste sábado (27) e se tornou o candidato do partido à Presidência da República.

Os números são estimados, já que os dados não tinham sido consolidados até às 21 horas. O presidente do PSDB, Correinha, avalia que Doria teria desempenho ainda muito melhor se não fossem os bolsonaristas “infiltrados” no ninho tucano.

Esse grupo seria liderado pela deputada Mara Rocha, que já anunciou que deixará o PSDB. “São de Assis Brasil, Epitaciolândia e Acrelândia. Ali existe um braço bolsonarista extenso. Se não fosse isso, Doria teria 70%, 80% dos votos”, disse Correinha. “Mas independente disso, Doria foi muito bem”, completou.

O trabalho agora é abrir diálogo e estabelecer a unidade interna do partido em preparação à campanha de 2022. Correinha diz que Doria virá ao Acre.