Dose de reforço da vacina contra Covid-19 será para 100 mil acreanos maiores de 18 anos

Taís Nascimento/Agência de Notícias do Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), recebeu no final da tarde desta quarta-feira, 17, o informe técnico contendo as orientações necessárias para o início da aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 ao público maior de 18 anos.

De acordo com a nota técnica, a vacina a ser utilizada para a dose de reforço deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Pfizer/Wyeth) ou, de maneira alternada, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca), independente do esquema vacinal primário.

Acre já está em processo de organização de mutirões de vacinação em Rio Branco, a partir deste final de semana Foto: Neto Lucena/Secom

O Ministério da Saúde, opta por adotar a administração, a partir do dia 17 de novembro de 2021, de uma dose de reforço da vacina contra Covid-19 para todos os indivíduos com mais de 18 anos de idade, que deverá ser administrada 5 meses após a última dose do esquema vacinal primário dos imunizantes Pfizer, Astrazeneca e Coronavac.

Tendo em vista a devida autorização, o governo do Acre já está em processo de organização de mutirões de vacinação em Rio Branco, a partir deste final de semana.

Confira a nota técnica na íntegra: