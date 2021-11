No dia em que se comemora a Proclamação da República do país, 15 de novembro, o Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET), da Polícia Militar do Acre (PMAC), realizou a solenidade de Juramento à Bandeira. O evento que contemplou 280 alunos do Ensino Fundamental e Médio da unidade, ocorreu na quadra poliesportiva da escola.

Coronel Paulo César Gomes da Silva, comandante-geral da PMAC, destacou o momento único da formação para os alunos e seus familiares. “O fruto de todo um trabalho desenvolvido pelos senhores do colégio está aqui na nossa frente, e tenho certeza que daqui alguns anos a sociedade irá ganhar cidadãos valorosos. Aproveito e agradeço aos familiares por sua presença, pois a família é a base e tem suma importância na formação dos nossos jovens”, frisou o comandante.

Durante a solenidade, 280 alunos do Ensino Fundamental e Médio realizaram juramento à bandeira. Foto: David Landim.

A secretária de Estado de Educação, professora Socorro Neri, salientou a importância da data da solenidade. “É importante que esse momento tão bonito da escola, esteja acontecendo no dia da Proclamação da República, principalmente porque aqui estamos vendo um dos compromissos mais importantes do país, em oferecer uma educação de qualidade, humanística, que prepara para uma vida em sociedade”, destacou.

Major Agleison Alexandrino, diretor do CMET, relatou a confiança depositada no colégio. “Vamos fazer o possível para honrar a confiança que os senhores pais têm depositado diariamente em nós. Creio que nosso trabalho está dando certo e assim iremos continuar trilhando esse caminho”, disse o oficial.

Entre os pais presentes à solenidade, Pinheiro Zumba, 53 anos, professor e advogado, destacou a oportunidade oferecida à sua filha, Isis Zumba, 12, do 7° ano. “O colégio militar proporciona estabelecer um referencial aos nossos filhos, de valores, como ordem e civismo, que proporciona buscar uma vida de respeito ao seu semelhante”, destacou o pai orgulhoso.

Estiveram presentes à solenidade outras autoridades civis e militares, além do corpo docente da escola, que ganhou destaque na mesa de honra, como forma de retribuição aos serviços prestados à escola. Também presentes à formatura, os pais e responsáveis dos alunos foram um destaque à parte nas arquibancandas do colégio.