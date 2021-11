Acre retoma obras paralisadas desde 2012 e avança investimentos na infraestrutura

O governador Gladson Cameli cumpriu agenda na Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) nesta quinta-feira, 11. Durante a visita foram assinadas ordens de serviço de obras que estavam paralisadas desde 2012, como é o caso da recomposição do Canal da Maternidade.

Os gestores firmaram, ainda, o compromisso de executar obras de infraestrutura em vários bairros de Rio Branco, como: Placas; João Eduardo, Pista e Ouricuri. A ordem de serviço prevê investimento de mais de R$ 9 milhões.

Assinatura da ordem de serviço para a abertura de trabalho em vários bairros de Rio Branco, como: Placas; João Eduardo, Pista e Ouricuri, com investimento de mais de R$ 9 milhões. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Aqui na Seinfra é onde os sonhos se realizam, os projetos saem do papel e se tornam realidade. Parabenizo toda a equipe que não tem medido esforços para a realização de diversas obras em todo o estado, o que proporciona cada vez mais a geração de empregos com obras de qualidade que aquecem nossa economia”, destacou Cameli.

Durante a visita, o governador entregou 52 novos computadores, de última geração, para a Seinfra, com investimento de R$ 740 mil.

“Foi um encontro muito produtivo, na oportunidade apresentamos ao governador a proposta de orçamento da Seinfra para o próximo ano. Sobre a entrega dos computadores é um compromisso do nosso governo que valoriza os servidores públicos e tem garantido melhores estruturas de trabalho, além de melhoria nos equipamentos, programas específicos para a área técnica e a melhoria na frota de veículos da Seinfra”, ressaltou o gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar.

A servidora da Seinfra, Patrícia Rocha, falou sobre a importância da aquisição dos novos equipamentos para a melhoria do trabalho. Foto: Jean Lopes/Seinfra

“A chegada dos novos computadores para a Seinfra vai nos auxiliar e muito, principalmente no que diz respeito aos programas que utilizamos no trabalho. Os novos equipamentos com certeza irão melhorar nossa produção”, comemorou a geóloga Patrícia Rocha, servidora da Seinfra.