Juliana Queiroz –

Com o objetivo de agilizar e reduzir as demandas represadas é que a Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) irá realizar o mutirão de consultas na especialidade de otorrinolaringologista para os pacientes que já estão regulados.

O cronograma será realizado em quatro sábados, sendo nos dias 20 de novembro, 4, 11 e 18 de dezembro no ambulatório da unidade hospitalar a partir das 8 horas.

Cronograma de atendimentos será realizado em quatro sábados Foto: Cedida

“É o início de um projeto, que estamos executando para a diminuição das demandas reprimidas, a Fundhacre já realizou alguns mutirões de cirurgias em que contemplou vários municípios do estado, esse será voltado para a parte ambulatorial, nosso maior objetivo é a saúde pública para todos”, destacou o presidente da instituição, João Paulo Silva.