Ao lado prefeito Jailson Amorim e do secretário de Infraestrutura Cirleudo Alencar, o governador Gladson Cameli visitou na manhã desta sexta-feira, 30, a comunidade Rio Paraná dos Moura, em Rodrigues Alves. Gladson foi autorizar o início das obras de construção de calçada, meio-fio e calçamento de uma rua, com extensão de 1 km.

Por meio de convênio com a prefeitura, o Estado vai repassar, por meio da Secretaria de Infraestrutura do Acre (Seinfra), R$ 700 mil ao Município, que irá executar os serviços. Antes de formalizar o ato, o governador conversou com moradores e reforçou a importância da imunização contra a Covid-19. “Não deixem de se vacinar, minha gente. Vacina salva vidas”, alertou.

O governador lembrou os moradores da última visita que fez à comunidade, em 2014, quando era senador. “Não adianta vir aqui somente pedir votos. Prometi que voltava e voltei, desta vez para autorizar essa obra. Vamos trazer mais investimentos para esta comunidade. Vou autorizar também a construção de uma escola e continuar ajudando o município”, garantiu.

O prefeito Jailson Amorim apresentou ao governador à subprefeita Janaina Oliveira, que representa a gestão na comunidade e destacou que Gladson voltou para cumprir uma promessa, reconhecendo que Rodrigues Alves vem recebendo investimentos do Estado.

“Essa obra foi uma promessa do governador e ele veio aqui hoje para autorizar o serviço. Quero destacar a nossa parceria com o Estado e dizer que estamos felizes com sua vinda, governador”, disse.

Os vereadores Luciene Mesquita e Antonio Marcos, o Neto Autopeças, também prestigiaram o evento.

Comunidade é a maior da zona rural de Rodrigues Alves

Localizada na confluência dos rios Juruá e Paraná dos Mouras, a comunidade Foz do Paraná fica a 31 km da sede de Rodrigues Alves. Nela moram cerca de 270 famílias que vivem da produção de farinha, banana e outros produtos.

Segundo a Secretaria de Saúde Municipal, quase 95% dos moradores já foram imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Nessa época do ano, o acesso à comunidade também pode ser feito pelo ramal, mas na maior parte do ano só é possível chegar e sair do local usando embarcações.