Gladson promete concursos públicos em diversas secretarias logo no começo de 2022

Reafirmando seu compromisso com o povo acreano, o governador Gladson Cameli anunciou, na manhã desta sexta-feira, 30, em Cruzeiro do Sul, que realizará o primeiro concurso público do seu governo.

“Estou aguardando o equilíbrio da Lei de Responsabilidade Fiscal e preparando todos os trâmites legais para que possamos lançar o edital dos concursos. Os certames terão vagas para diversas secretarias e quero realizá-los no início de 2022”, informou o governador.

O chefe do Executivo também disse que autorizou a contratação de novos policiais, que estão no cadastro de reserva. De acordo com o gestor, os profissionais exercerão funções junto ao Corpo de Bombeiros do Acre.