A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, recebeu nesta quarta-feira, 28, a visita institucional do deputado estadual Fagner Calegário. O parlamentar veio entregar um convite ao MPAC para participar da 1ª Assembleia Popular com os Trabalhadores Terceirados do estado do Acre.

A Assemblei Popular tem como finalidade ouvir reinvindicações e necessidades laborais da classe trabalhadora, bem como debater possíveis melhorias. O Evento será realizado no dia 31 de julho de 2021, a partir das 08h00, no auditório da Secretaria Estadual de Educação (SEE/AC).

A PGJ do MPAC agradeceu ao parlamentar pelo convite e disse que o MPAC deve estar presente na programação.