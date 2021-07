Em alusão ao aniversário de Rodrigues Alves, a Secretaria de Estado da Fazenda de Acre (Sefaz) levou os atendimentos prestados pela secretaria aos contribuintes do município.

A promoção das atividades da secretaria atendeu ao pedido dos comerciantes locais que desejavam realizar serviços de emissão de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e), voltado ao agricultor familiar rural, além de cadastro de credores, orientação para inscrição de produtor rural, emissão de certidões – pessoa física, orientações sobre o funcionamento e acesso do Sefaz Online, emissão de documentos e tributos, bem como orientações sobre parcelamentos.

Durante toda a semana, de 27 a 30 de julho, a equipe da Sefaz realiza atendimentos no município aos contribuintes que desejam acessar algum tipo de serviço.

O secretário da Fazenda, Rômulo Grandidier, destacou a importância das ações desenvolvidas pela Sefaz para proteger o contribuinte local e aproximar o atendimento dos comerciantes locais.

“Essas ações demonstram preocupação do governo do Estado com a população, em especial, com nossos contribuintes. As atividades realizadas em Rodrigues Alves são fatores importantes para conquistar o avanço necessário para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população”, disse o secretário da Fazenda.