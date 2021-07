O Portal Agrolink selecionou alguns dados divulgados para informar o que é fato e o que é fake, de acordo com as informações do AGROTEMPO

Provavelmente você é uma entre tantas pessoas assustadas com as previsões de frio intenso. Na última semana, diversas notícias relatavam a chegada de uma nova onda de frio com a promessa de recorde de frio, o pior do século. A verdade é que sim, uma massa de ar polar se aproxima e deverá derrubar as temperaturas. Mas o que de fato é verdade em tantas publicações relacionadas ao frio?

O Portal Agrolink selecionou alguns dados divulgados para informar o que é fato e o que é fake, de acordo com as informações do AGROTEMPO. Veja abaixo

É fato ou fake que a onda de frio será a mais intensa do século?

Fake! É exagero afirmar que esta será a onda de frio mais intensa do século. As previsões apontam que o dia mais frio desta semana será na sexta-feira (30/07) com temperaturas que poderão chegar a marca de -8°C a -10°C nas regiões mais frias, sobretudo nas áreas serranas. A fins de comparação, de acordo com as estações da Epagri Ciram, os recordes de frio são de -14°C em Caçador-SC (1952), -12°C em Canoinhas-SC (1963), -11,6°C em Xanxerê-SC 1945 e -10ºC São Joaquim-SC (1991). Portanto, podemos sim ter quebra dos recordes de temperaturas negativas, mas não será a onda de frio mais intensa do século.

É fato ou fake que há chance de neve?

Fato! Há grandes condições para ocorrência de neve na região sul do país. Os modelos matemáticos de previsão do tempo estão apontando para esta condição há mais de uma semana, e quanto mais próximo do evento, maiores são as chances de ocorrer. Além disso, as condições atmosféricas observadas, também corroboram com as condições favoráveis para a ocorrência de neve. Os modelos Americano e Europeu estão apontando para a ocorrência do fenômeno, especialmente entre a tarde do dia 28 e madrugada do dia 29/07. As áreas com maiores condições para o registro de neve são os municípios de Vacaria-RS, Lajeado Grande-RS, Bom Jardim-RS, São Joaquim-SC, Urupema-SC, Urubici-SC e Ponte Serrada-SC. Mas vale destacar que nas áreas próximas desses municípios também há condições para registro do fenômeno.

É fato ou fake que o frio intenso ocorrerá em todas regiões do Brasil?

Fake! A massa de ar frio atuará sobre boa parte do país, em particular no centro sul, atingindo os estados de Minas Gerais, sul do Mato Grosso, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul e nos três estados da região sul. Além disso, o frio subirá ao sul da região norte provocando o fenômeno de friagem nos estados do Acre, Rondonia e sul do Amazonas. Porém, nos estados de Tocantins, Pará, Roraima, Maranhão, Piauí e nordeste do nordeste o frio não provocará alterações expressivas nas temperaturas.

É fato ou fake que há possibilidade de chuva congelada?

Fato! As condições para formação de chuva congelada são muito semelhantes às condições necessárias para a formação de neve, porém para ocorrer a precipitação de neve no formato de flocos é necessário que toda a atmosfera esteja com uma temperatura igual ou inferior à zero graus celsius. Assim, é mais fácil ter o registro de chuva congelada, até mesmo granizo miúdo, do que de neve. E ao sul do RS, sobretudo na grande região de Bagé-RS, Pinheiro Machado-RS, Herval-RS esse fenômeno poderá ser observado já no período da tarde. E no período da noite essas condições se estendem para uma área maior, podendo ter o registro do fenômeno nas regiões centrais do estado gaúcho como em Sobradinho, Soledade além de áreas no meio oeste de Santa Catarina. E não é descartada a presença de flocos de neve juntamente com a ocorrência da chuva congelada.

É fato ou fake o frio intenso está sendo provocado pela baixa atividade solar?

Fake! Os ciclos de atividade solar tem um período de duração média de 11 anos, e as alterações observadas na superfície do Sol afetam muito pouco a quantidade de energia recebida na superfície da Terra. Assim, as oscilações do clima no planeta têm uma maior influência sobre o comportamento do inverno ou verão do que a atividade solar. Outro fato que pode ser mencionado sobre esta afirmação é que no ano 2021 foram registrados recordes de temperatura máxima no Canadá e Estados Unidos em um mesmo período de frio extremo no Brasil.

É fato ou fake as geadas chegarão novamente no MT?

Fake! O sul do Mato Grosso terá declínio nas temperaturas, podendo ficar abaixo dos 10°C na manhã de quinta e sexta-feira (30/07). Porém com estas temperaturas previstas não há condições para a formação do fenômeno na região, como aconteceu no final do mês de Junho. No entanto, ao sul do estado de Goiás, norte do Mato Grosso do Sul sobretudo na divisa com Goiás, e triângulo mineiro há uma pequena chance para a ocorrência de geadas fracas e pontuais, especialmente em regiões de baixadas. Já no interior de São Paulo e sul de Minas Gerais essas condições são maiores em particular na manhã do dia 30/07.

Fique atento, as notícias falsas se disseminam rapidamente, busque as informações em fontes confiáveis. Não divulgue fake news.

Fonte: –Aline Merladete