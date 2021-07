Do Poder 360

A proposta de voto impresso nos moldes defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro ganhou mais defensores nos últimos 2 meses, de acordo com pesquisa PoderData realizada em 19 a 21 de julho de 2021. De acordo com o levantamento, 46% são a favor e 40% são contra a emissão de um comprovante em papel depois da votação na urna eletrônica, enquanto 14% não sabem como responder.

Os números representam uma inversão em comparação ao final de maio, quando 46% se diziam contrários e 40% eram favoráveis à proposta. O número de indecisos se manteve.

A ideia do comprovante impresso na urna eletrônica é uma das bandeiras de Jair Bolsonaro e dos seus aliados mais próximos no Congresso –que se referem à proposta como “voto auditável” ou, mais recentemente, “voto democrático”. O argumento é que a impressão do comprovante serviria para confirmar o resultado das eleições e prevenir fraudes. Bolsonaro chegou a dizer ainda que não aceitaria o resultado das eleições sem que o mecanismo entre em vigor e diz ter provas de que eleições anteriores foram fraudadas –embora não as tenha apresentado.

Tramita na Câmara atualmente um projeto da deputada Bia Kicis (PSL-DF), relatado pelo deputado Filipe Barros (PSL-PR), que instituiria o voto com comprovante impresso já nas eleições de 2022. O texto, no entanto, tem pouco apoio e corre o risco de ser derrubado em comissão especial, antes da votação em plenário.