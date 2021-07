Ação Itinerante em Porto Acre: mais de 2 mil atendimentos em saúde

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em parceria com o Município de Porto Acre, realizou nos dias 23 e 24, na comunidade Vila do Caquetá, a ação Saúde Itinerante Especializada, que ofereceu 2.148 atendimentos na área da saúde e da vacinação contra a Covid-19, rotina e influenza.

A coordenadora do Programa Saúde Itinerante, Rosemary Fernandes, explica que o principal objetivo dessas ações é proporcionar atendimento de qualidade para a população local: “A satisfação é grande, em podermos contribuir de forma significativa com a população. Fica a gratidão pela parceira e empenho de todos os envolvidos”.

A ação, realizada na Escola Cristo Rei, ofereceu atendimentos médicos nas áreas de ginecologia, obstetrícia, odontologia, serviços psicológicos entre outros.

Itamiris da Cunha esteve na Ação Itinerante para consultar sua filha, que estava há seis meses na lista de espera para atendimento com o otorrinolaringologista. “Minha filha é especial e precisava desse atendimento, e aqui conseguimos realizar a consulta”, afirma.