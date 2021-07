Senac acompanha resultados das consultorias as empresas de Acrelândia

A parceria realizada entre o Sistema Fecomércio/AC e o Sebrae no Acre continua a levar soluções para a demandas das empresas acreanas. Em mais uma etapa deste serviço ofertado aos empresários, o Senac Acre, realizador dos diagnósticos, se fez presente no município de Acrelândia na quinta-feira, 15, acompanhando os resultados já alcançados pelos empresários e seus colaboradores.

Na oportunidade, foram visitadas oito empresas das 76 atendidas pelo Senac por meio de seus consultores e, assim, houve a avaliação prévia dos resultados da consultoria junto aos empresários atendidos.

O coordenador de negócios estratégicos do Senac Acre, José Ricardo Pires, relatou que os resultados foram evidentes. “Ficamos surpresos, pois muitos já conseguiram implementar o que foi proposto. A exemplo a parte de atendimento, pois os empresários relataram que atitudes até simples como chamar o cliente pelo nome, antes não usada, fizerem diferença”.

Pires explanou que esta etapa contou com um treinamento aos empresários e seus colaboradores que tinha a parte teórica em sala de aula no horário da noite e durante o dia eram acompanhados pelos consultores para praticarem na própria empresa o que aprenderam em sala.

Esta etapa do programa foi lançada em maio de 2021 e, na ocasião o superintendente do Sebrae no Acre e vice-presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Marcos Lameira, explicou que as atividades realizadas são parte integrante do Programa de Recuperação da Atividade Econômica. “Por meio da parceria, uma equipe do Senac visitou todos os municípios da regional Baixo Acre/Purus e realizou um diagnóstico de necessidades das empresas nos segmentos de comércio, serviço e turismo. As informações obtidas foram armazenadas e deram subsídios para que o Sebrae trabalhe na intervenção dos pontos mais críticos”, disse.