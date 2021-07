“É pela nossas crianças que eu tenho orgulho de ser governador”

Os municípios de Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves foram beneficiados com mais de R$ 6 milhões em investimentos na área da Educação. A iniciativa do governo do Estado do Acre contempla a reforma de 14 escolas, ginásios e prédios públicos, além da construção de quadra com gramado sintético e entrega de ônibus escolares.

O evento para celebrar estas importantes conquistas na Educação foi realizado na região dos mercados municipais de Cruzeiro do Sul, neste sábado, 17, e contou com a presença do governador Gladson Cameli, do prefeito da cidade, Zequinha Lima, do prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, do prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior, entre outras autoridades.

A administração de Cameli tem feito grandes e ousados investimentos no setor educacional. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, o governo segue empenhado em oferecer as condições necessárias para que os estudantes da rede pública estadual tenham acesso a educação de qualidade. Em seu discurso, o governador destacou o esforço de sua equipe na construção de um legado com mais oportunidades para a juventude acreana.

“São pelas nossas crianças que eu tenho o maior orgulho de ser governador e é para elas que eu trabalho todos os dias. Esses investimentos fazem parte do nosso plano de ações para oferecermos o melhor aos nossos estudantes. Eu acredito que já estamos virando essa página da pandemia, por isso, o governo se antecipa para preparar as nossas escolas para o pós pandemia”, destacou Cameli.

No segundo maior município do estado, as escolas estaduais Professora Quita, Juscelino Kubitscheck, Absolon Moreira, Antônio de Barros Freire, Sebastiana Valente, Magia do Saber, Colégio Militar Dom Pedro II e o Ginásio Poliesportivo Jader Machado serão contemplados com pintura, reparo nas instalações elétricas, hidráulicas e cobertura, substituição de piso, entre outras benfeitorias.

Já em Marechal Thaumaturgo, as obras serão realizadas na Escola Estadual Elvira Ferreira Gomes, Ginásio Poliesportivo de Marechal Thaumaturgo e no Núcleo da Secretaria de Educação. E em Porto Walter, a Escola Estadual Borges de Aquino, Ginásio Poliesportivo de Porto Walter e Núcleo da Secretaria de Educação também foram beneficiados com as ordens de serviço assinadas pelo governador.

Entrega de ônibus escolares, fardamento e kits cozinha

Na mesma solenidade, o governador fez a entrega de dois ônibus escolares para os núcleos da Secretaria de Educação de Porto Walter e Rodrigues Alves. Com capacidade de transportar até 29 alunos, os veículos são adaptados com rampa elevatória para facilitar o embarque e desembarque de pessoas com mobilidade reduzida.

Outras 35 escolas estaduais da região foram alcançadas com a entrega de fardamento escolar e utensílios de cozinha para o preparo da merenda escolar. Somente nesta ação, o governo investiu cerca de R$ 1 milhão.