O ex-senador e ex-governador Jorge Viana esteve no camelódromo de Rio Branco neste sábado (17) e ouviu relatos que o deixou “estarrecido e chocado”. Segundo velhos conhecidos, muita gente está indo embora do Acre, em geral para Santa Catarina e João Pessoa.

O comerciante Júnior contou que a maioria das malas que tem vendido são para pessoas que estão indo embora do Acre.

“O Júnior vendia jornais e revistas, mas agora vende eletrônicos e malas no Ponto Certo. Ele me contou que a cada 10 malas que vende, cerca de 7 ou 8 são para pessoas que estão indo embora do Acre! Muitos indo pra Santa Catarina e João Pessoa. São pessoas que estão indo tentar a melhor sorte em outros lugares e isso me entristece muito porque temos muito amor pelo Acre e nosso estado tem uma história muito bonita”, relata o ex-senador.