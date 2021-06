Líder do Governo destaca combate à corrupção tributária no Acre

O Líder do Governo na Aleac, Pedro Longo, exaltou nesta quarta-feira (9) a sanção da lei que paga as bolsas aos trabalhadores de escolas de tempo integral no Acre.

“É um projeto importantíssimo e tem impacto na formação dos jovens”, disse.

Ele destacou também a atuação da polícia no enfrentamento aos crimes tributários. “São os que mais prejudicam a população”, disse. O grupo criado pelo governo combateu fraude nos negócios pecuários.

Houve recuperação de R$77 milhões com as operações realizadas pelo grupo da Polícia Civil.