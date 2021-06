Edvaldo pede sanção à lei que contrata médicos formados no exterior       

O deputado Edvaldo Magalhães chamou a atenção nesta quarta-feira (9) em sessão virtual da Assembleia Legislativa acerca da necessidade de contratação de médicos no Estado do Acre.

Ele apresentou slides com afirmações do governador Gladson Cameli acerca do tema –incluindo a garantia de sanção da lei que permite a contratação de médicos formados no exterior –e sobre a falta desses profissionais nas unidades de saúde do Acre.

“Nós aprovamos lei que expeciona contratação de médicos formados no exterior nesta pandemia”, disse. “Mas até hoje não foi tomada decisão por parte do governo do Estado de sanção da matéria”, disse.

“Chamo a atenção para o governo cumprir com o que anunciou e se comprometeu com o público. Sancione, governador, por uma questão humanitária”, disse. “Nosso povo está sofrendo por falta de médicos”.