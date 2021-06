Google Sala de Aula: a nova estratégia do Acre para modernizar a educação

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), realizou uma reunião online nesta terça-feira, 8, com representantes do Google for Education, para discutir sobre a plataforma Google Sala de Aula, que deve ser implementada em breve na rede de Educação do Acre.

A iniciativa, oferecida de forma gratuita pela empresa e já utilizada em outras cidades e países do mundo, adéqua-se a uma das 11 medidas propostas pelo governador Gladson Cameli para a Educação do Acre, que é o fornecimento de internet e notebooks como ferramentas de trabalho.

Segundo a gestora da SEE, Socorro Neri, a ideia é que o lançamento seja como um verdadeiro programa, que possa ser usado não apenas neste momento de pandemia, mas também nos próximos passos, com a iniciação do ensino híbrido (presencial e online).

“Queremos, de fato, absorver o máximo de vocês para entender bem esse caminho tão bonito que vamos percorrer. A educação brasileira ganhou muito com essa iniciativa, e vamos trabalhar para que a educação acreana seja fortalecida com esse apoio”, destacou a secretária.

A líder do Setor Público e Programas do Google for Education Brasil, Marici Marchini, ainda apresentou as demais ferramentas Google que podem ser usadas para uma efetiva educação a distância, como o Google Meet, Formulários, Arte e Cultura e Earth, entre outros.

“Temos exemplos bonitos do uso dessas ferramentas por parte dos professores e alunos, que puderam adaptar esse formato online para diversas atividades, como interação direta entre professor e aluno, brincadeiras, desafios e visitas a espaços a distância, entre muitos outros. Essa é a mágica que vem acontecendo em outros estados brasileiros, e que queremos que agora chegue ao Acre”, afirmou Marici.