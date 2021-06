A entrada do professor Minoru Kinpara no cenário político fazendo dobradinha para o Senado com Sérgio Petecão (PSD) {candidato ao governo}, força o PT a ter candidato competitivo a governador, levando a eleição para o 2º turno.

Minoru, que disputou a eleição para o Senado e para prefeito no ano passado, entrou no PSD afastando os petistas que queriam uma aliança informal Petecão-Jorge Viana ao Senado.

A candidatura de Minoru dará a estrutura partidária da Foz do Breu a Assis Brasil, que ele não teve quando disputou em 2018. Além disso, recebe apoio de dissidentes governistas, por exemplo, do prefeito Mazinho Serafim e outros emedebistas insatisfeitos com os rumos do partido.

Para o governador Gladson Cameli a ida de Minoru para o PSD pouco importa. Na verdade, não é tão ruim, já que os petistas apaixonados por Sérgio Petecão {com a entrada de Minoru} tiveram a primeira desilusão.

Segmentos do PT achavam que poderiam rotear a candidatura de Jorge com a de Petecão. Mais uma vez Minoru entra em rota de colisão com antigos companheiros de partido. Melou o jogo.

“Lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade antes que venham os maus anos nos quais dirás: Não tenho alegria”. (Salomão, o sábio)

. A executiva do PSDB tinha planos para Minoru Kinpara disputar a vaga de senador ou deputado federal;

. A aliança do partido com o Palácio Rio Branco empurrou Kinpara para os braços de Petecão.

. Não cabe em nenhuma legenda ou espaço político Minoru Kinpara e Socorro Neri.

. Gladson Cameli e Petecão estão definidos, falta ao PT apresentar o nome na disputa pelo governo.

. Não será fácil, ninguém se habilita!

. O ex-prefeito Raimundo Angelim não tem a menor intenção.

. Angelim sabe a hora de tirar o time de campo, mas não quer magoar ninguém!

. É de sua natureza!

. Todos os partidos estão com sérias dificuldades de estruturar uma boa chapa de deputado federal.

. O prefeito Mazinho está com os dois pés no PSD, já a deputada Meire não.

. Meire derreteria a chapa de candidatos a deputado estadual do PSD que, por sinal, comenta-se que é boa.

. Quem deve ter gostado da entrada de Minoru na disputa pelo Senado foi Márcio Bittar.

. Ele é convicto de que Minoru divide votos com Jorge Viana favorecendo sua ex-mulher, Márcia Bittar.

. A eleição de 2022 está virando o “Samba do Crioulo Doido”!

. O povo já se esqueceu da Covid-19; pois não deveria!

. Não é prudente!

. Bom dia!