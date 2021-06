O DEPUTADO Jenilson Leite (PSB) admitiu ontem em postagem ao BLOG DO CRICA, que pode ser um nome para uma candidatura alternativa ao governo em 2022, quebrando a polarização existente hoje entre os candidatos, governador Gladson Cameli e o senador Sérgio Petecão (PSD).

A sua meta é fazer pesquisas para sentir se o eleitor quer o seu nome como uma opção diferente às candidaturas do governador e do senador. “Se houver um apoio de um coletivo para esta luta a gente pode entrar”, pontua Jenilson.

O deputado defende que uma candidatura alternativa tem que ser em cima de um projeto novo e amplo, pelo desenvolvimento do Acre, olhando para o setor rural e setor urbano. “Precisa ser um projeto com capacidade de pensar o Estado para além dos 4 anos, com metas a serem cumpridas,” destacou em seu comentário.

Mas a decisão de uma candidatura própria puxada pelo PSB, para o governo, na próxima eleição, não sairá este ano. E, somente será anunciada, após a comprovação da viabilidade pelas pesquisas, em 2022.

SOCORRO FICARIA FORA

NÃO SEI qual será a decisão do PSB sobre a disputa do governo no próximo ano, mas se for por uma candidatura própria a governador, dificilmente, contará com o apoio da ex-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri. Ela, por certo, estará no palanque do governador Gladson Cameli.

SEMPRE TEM A PRIMEIRA VEZ

NO ACRE, sempre houve polarização nas disputas do governo. Uma candidatura alternativa pode dar certo, sempre há uma primeira vez, mas, não tem sido a lógica.

APOIO FUNDAMENTAL

PARA O PSB ter a candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB) a governador em 2022, será imprescindível o apoio do PT ao projeto. O PSB não tem estrutura para candidatura majoritária. Já o PT, tem essa capilaridade.

COM PINCEL NA MÃO

A IDA do Minoru Kinpara para o PSD é um golpe duro na luta do PSDB, para formar uma chapa a deputado federal. Minoru era visto pelos tucanos como um puxador de votos da chapa. Os tucanos ficaram com o bico rombudo.

CARLOS GOMES NO PSD

QUEM também deve embarcar com o Minoru Kinpara na canoa do PSD, é o Carlos Gomes, que foi bem votado quando disputou a prefeitura da capital pela REDE.

SITUAÇÃO DIFÍCIL

A SITUAÇÃO do PSDB ficou mais difícil ainda para formar uma chapa a ser colocada para disputar vagas na Câmara Federal. Em que pese o esforço do presidente Correinha.

DISCURSO DA PANDEMIA

O DISCURSO do governador Gladson na reeleição deve ter como um dos mantras, a sua boa atuação no combate da pandemia, onde tomou posições baseadas na ciência.

NÃO CABE

GLADSON foi eleito com um discurso de “Fora PT”, mas o discurso ficou caduco, depois de lotar o seu governo de petistas e aliados do PT, que foram adversários em 2018.

A CLOROQUINA NÃO CURA?

PRESSIONADO na opinião pública, o Bolsonaro defende a vacinação da população. A cloroquina, não cura mais?

NÃO ESTÁ ATRELADA

O SUCESSO de uma candidatura ao Senado se dá mais pela empatia que o candidato consegue com o eleitorado, de que, estar ligado a qualquer candidato a presidente.

NEM UMA INFLUÊNCIA

É UMA piada de português, alguém imaginar que, no Acre, um candidato a cargo majoritário – Senado ou Governo – pode se beneficiar da popularidade de um candidato a presidente. É falso, como nota de 300 reais.

CORRERIA NATURAL

COM A PROIBIÇÃO das coligações proporcionais, deputados eleitos por pequenos partidos vão ter que procurar abrigos nas siglas grandes, por causa da legenda.

AMONTOADO NÃO GARANTE ELEIÇÃO

E, se juntar vários deputados em um único partido não significa a salvação de mandatos. É só se lembrar do caso do PEN, com cinco deputados não elegeu ninguém.

OUTRA BRASILÉIA

UM político amigo, que não é aliado da prefeita Fernanda Hassem, comentou ontem numa conversa, que se pode gostar ou não da prefeita, mas que ela mudou a cara de Brasiléia, e organizou a prefeitura e seus serviços, isso é um fato. Ela recebeu Brasiléia, uma cidade fantasma.

OS IDIOTAS CONVICTOS

O CIDADÃO critica os apoiadores de Bolsonaro por serem de “direita”. Não sabem nem quando o termo surgiu, não sabem nada sobre a Revolução Francesa, quem foram os “girondinos”, grupo político que originou a denominação. Outro critica quem é contra o Bolsonaro, por ser “comunista”. Cacete, não sabe o que significa a palavra “comunismo”, não leem uma obra de Karl Marx, ignoram o que foi a Revolução Russa, os bolcheviques e etc. Por isso, não discutam nunca com os idiotas convictos. Você não vai convencê-los e perderá o seu precioso tempo.

OS ARTISTAS DO ESPETÁCULO

OS JOGADORES da Seleção Brasileira não são capachos dos cartolas da CBF, do presidente Bolsonaro, mas as principais estrelas dos campos de futebol. Se não quiserem disputar a Copa América, é um direito deles.

FALA DO ZEN

O deputado Daniel Zen (PT), critica a falta de diálogo por parte do estado, com categorias que exercem atividades em Home Office, caso dos professores da rede pública, e os que desenvolvem atividade essenciais, como os servidores da Saúde. Todos relatando dificuldades em construir algum acordo com o governo estadual.

COISA MAIS MALUCA!

NÃO sei quem foi o autor da ideia de pintar uma peça histórica, como o tradicional depósito de água da 6 de Agosto de azul, criando um genérico em tamanho gigante de um botijão de gás da Fogás. E, ainda forjaram a história, de que no local se travou batalhas na Revolução Acreana. Que coisa mais maluca!

FRASE MARCANTE

“Para que tanta afobação? O futuro sempre nos chega a uma velocidade constante de 60 minutos por hora”. Einstein.