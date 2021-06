Zen pede que CIB da Sesacre se manifeste sobre questões propostas pela Aleac     

O deputado Daniel Zen disse nesta terça-feira (1), durante sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre, que a vacinação da Covid-19 no Estado recebe muitas propostas dos parlamentares e ele próprio apresentou um requerimento solicitando da Comissão Intergestora Bipartite, a CIB, da Sesacre inclusão no grupo prioritário trabalhadores da educação, segurança pública, atendentes de farmácia, garis, bancários, e motoristas de app/táxi.

Ele reclamou que não teve porque a Sesacre alegou não conter no requerimento a informação das categorias pretendidas no grupo prioritário. Zen quer que a CIB se manifeste.

“O que quero dizer é se a Aleac não pode propor mudanças através de lei então que a CIB aprecie nossos requerimentos nem que seja para negar”, disse.