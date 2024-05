Juiz encerra depoimento após ré abrir cerveja em audiência virtual

Durante um depoimento, a ré Rebeca Barbosa Oliveira foi condenada por litigância de má fé após abrir uma cerveja em meio à audiência virtual. O juiz da 2° Vara de Augustinópolis, no Tocantins, pediu o encerramento da sessão, excluiu a mulher da sala e exige que ela pague dez salários mínimos, devido ao desrespeito ao judiciário.

A ré estava sendo julgada por injúria e ameaça, e agora enfrenta uma terceira condenação, um processo público. Ela tem direito de recorrer.

Como se deu o depoimento?

No início do depoimento, Rebeca estava dentro de um veículo. É possível ver que ela sai do carro e entra em casa. Logo depois, ela abre uma garrafa de cerveja e começa a beber em frente à câmera. Tudo isso aconteceu no momento em que uma testemunha prestava depoimento.

O juiz Alan Ide Ribeiro da Silva, responsável pela Vara, demonstrou indignação no momento. “É o seguinte, doutores. Eu estou vendo que a ré acabou de abrir uma cerveja. Está gravado aqui. Doutores, eu não vou fazer interrogatório de uma pessoa que está bebendo em um ato, que é um ato sério, de julgamento”, afirmou.

Logo depois, ele expulsou a ré da sala, encerrou o depoimento e dispensou a testemunha. “Não temos condições. Esse ato de ela abrir uma garrafa de cerveja em uma audiência… Acho que já deu”, disse ele. O julgamento seguiu com as demais testemunhas, a defesa de Rebeca e a acusação do promotor de Justiça.

Confira o momento em que tudo aconteceu:

A ré, DO NADA, abre uma cerveja no meio da audiência pic.twitter.com/KHmfMnwHV7 — Rafael Maia (@profrafaelmaia) May 9, 2024