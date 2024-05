Casal gera briga generalizada ao ser flagrado fazendo sexo em abrigo no Rio Grande do Sul

Um casal causou uma confusão generalizada em um abrigo público no Rio Grande do Sul após supostamente serem flagrados fazendo sexo no local. Vídeo que circula na web mostra o momento em que as pessoas se reúnem para brigar com os dois.

Nas imagens, o casal tenta se defender dos palavrões e das agressões. Alguns internautas não se agradaram com as cenas. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

“Parece o fim do mundo”, “Coloca pra fora, já que não respeita não sabe viver em sociedade!”, “Coloca pra fora, já que não respeita, não sabe viver em sociedade”, comentaram três internautas.